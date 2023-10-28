انت الان تتابع تغيرات النساء الهرمونية.. 6 "محفزات للصداع" يبلورها "الصحي السعودي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - ذكر المجلس الصحي السعودي، 6 من المحفزات التي تقود الفرد إلى الصداع.

وأوضح المجلس، أن من محفزات الصداع "التوتر والقلق والإرهاق، والضجيج، والروائح القوية، وقلة النوم، والتغيرات الهرمونية عند النساء، وبعض الأدوية".

كانت هذه تفاصيل خبر تغيرات النساء الهرمونية.. 6 "محفزات للصداع" يبلورها "الصحي السعودي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.