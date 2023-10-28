انت الان تتابع "الجهني": استمرار فرص هطول الأمطار على طول المناطق الجنوبية الغربية خلال اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تَوقع العضو المؤسس في جمعية الطقس والمناخ السعودية، الدكتور زياد الجهني، استمرار فرص الأمطار على طول المناطق الجنوبية الغربية ومرتفعات تهامة وسواحل خلال اليوم السبت.

وأضاف الجهني في تغريدة على حسابه في "إكس"، أن من المتوقع أيضًا استمرار فرص الأمطار على منطقة مكة المكرمة، تشمل السواحل وكذلك مدينة مكة وأيضًا تحسّن فرص منطقة تبوك وحائل والجوف والمدينة المنورة.

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