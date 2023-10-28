انت الان تتابع بدء تكوّن السحب الممطرة على جنوب جدة.. "الأرصاد": حسب راداراتنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تحت وسم #نحيطكم_بأجوائكم ، كشف المركز الوطني للأرصاد عن بداية تكوّن السحب الممطرة على جنوب محافظة جدة.

وأوضح المركز، عبر حسابه على منصّة "إكس"؛ يقول: "بداية تكوّن السحب الممطرة على جنوب محافظة جدة؛ حسب رادارات المركز".

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