مصر تحذّر من التداعيات الإنسانية والأمنية غير المسبوقة للاجتياح الإسرائيلي لغزة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 أكتوبر 2023, 11:29 صباحاً

حذّرت مصر، اليوم (السبت)، من المخاطر الجسيمة والتداعيات الإنسانية والأمنية غير المسبوقة، التي ستنجم عن الهجوم البري الإسرائيلي على قطاع غزة. وحمّلت مصر، في بيان لوزارة الخارجية، إسرائيل مسؤولية انتهاك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر مساء أمس، الذي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ هدنة إنسانية تحفظ أرواح المدنيين، وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل فوري ودون انقطاع. وأعربت وزارة الخارجية عن قلق مصر البالغ من التداعيات الخطيرة المحتملة للعملية العسكرية البرية، وما يتوقع أن ينجم عنها من تزايد في أعداد الضحايا والمصابين من الأطفال والنساء والمدنيين العزل، في انتهاك صارخ جديد لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وسط حالة عجز كاملة من المجتمع الدولي عن وضع حد لتلك الانتهاكات، ووقف نزيف الدماء في القطاع. وجددت مصر مطالبتها للجانب الإسرائيلي بتسهيل إجراءات النفاذ الآمن والكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.

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