تراند اليوم : الجثث في كل مكان.. شاهد.. حادث تصادم مروع بين عشرات السيارات في مصر.. والكشف عن حصيلة الوفيات الأولية

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو والصور المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اشتعال النيران في عشرات السيارات، على طريق مصر إسكندرية الصحراوي.

وأظهر الفيديو اشتعال النيران في السيارات الخاصة وسيارات نقل الركاب وسط الطريق الصحراوي المتجه إلى محافظة الإسكندرية، وتصاعد الدخان في السماء بكثافة.

وتناثرت الجثث والمصابين على طول الطريق في الإتجاه الموازي للحادث، وسط توقف تام لحركة المرور في جميع الاتجاهات، بسبب قوة الحادث.

ووقع حادث التصادم صباح اليوم السبت ، ونتج عنه أكثر من 35 حالة وفاة، و60 مصاباً، ومعظم الجثث متفحمة لم يتم التعرف عليها حتى الآن بحسب تصريحات وكيل وزارة الصحة.