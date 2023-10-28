شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية وتدن بالرؤية الأفقية في حائل وجازان ونجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة حائل اليوم، من أمطار رعدية ‏ونشاط في الرياح السطحية، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، ‏تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

‏وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة 10 مساءً.‏

أمطار جازان ونجران

ونبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وصواعق رعدية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، على محافظات أبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، والحرث، والريث، والداير، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، ومركز الفطيحة. وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وخباش، وثار، وحبونا، ويدمة، وشرورة.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 11 ظهراً، و تستمر حتى الـ 11 مساءً.