شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الأمطار.. توقعات بتحويل الدراسة عن بُعد في عدد من مدن المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشهد معظم محافظات المنطقة الشرقية ومناطق المملكة تقلبات جوية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتوقعات بهطول أمطار غزيرة.

ومن المتوقع أن يشهد الأسبوع الدراسي القادم تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها عن بُعد في عدد من مدن ومحافظات المملكة التي تتأثر بالحالة الجوية.

إمكانية تعليق الدراسة

منحت وزارة التعليم إدارات التعليم كافة الصلاحيات لتعليق الدراسة وتحويلها عن بُعد عبر المنصات التعليمية بسبب التقلبات الجوية، وذلك من خلال اللجان المشكلة في جميع إدارات التعليم لإدارة الأزمات، لضمان سلامة الطلاب ومنسوبي المدارس.

وأوضح دليل الانتقال من التعليم الحضوري إلى التعليم عن بُعد، صلاحيات مديري التعليم بتحويل الدراسة الحضورية إلى التعليم عن بُعد وفق التعاميم المنظمة لذلك، ومنها 4 حالات تتمثل في: مشكلات تهدد سلامة الطلاب مثل الأمطار الغزيرة وحالة المبنى المدرسي بعد المطر، ومشكلات تهدد صحة الطلاب كالأمراض المعدية الخطرة والأوبئة المصنفة لدى وزارة الصحة، والأحداث العالمية والزيارات الرسمية التي تستضيفها المملكة وتتطلب إغلاق الطرقات، واغلاق المبنى المدرسي مؤقتا لمدة 6 أسابيع دراسية فأقل لأعمال تطويرية مرتبطة بالبنية التحتية للمدراس وتشكل عائقاً لحضور الطلاب أو تشكل خطراً على سلامة الطلاب بالمدرسة.

المناطق المتأثرة بالتقلبات الجوية

أوضح المركز الوطني للأرصاد أن المناطق المتأثرة بالحالة الجوية هي: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض ونجران.

وتوقع المركز أن تشهد هذه المناطق هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، يصاحبها رياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كيلومترًا في الساعة، مثيرة للأتربة والغبار مع جريان السيول وتساقط البرد.

وأشار إلى أن التوقعات الأولية تشير إلى استمرار حالة هطول الأمطار على معظم المناطق حتى نهاية الأسبوع الجاري، وسيتم العمل على تحديث تقارير الأحوال الجوية عند وجود أي مستجدات أو تغير في التوقعات، كما يعمل المركز على التنسيق المتواصل مع كافة القطاعات المعنية للتعامل ميدانيا مع الحالات المطرية.