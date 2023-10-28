شكرا لقرائتكم خبر عن "الرقابة النووية" تحدد متطلبات استكشاف وتعدين اليورانيوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، اللائحة الفنية الخاصة لاستكشاف اليورانيوم وتعدينه وطحنه، بهدف توفير المتطلبات التنظيمية مع مراعاة السلامة والأمن والضمانات لأنشطة ومرافق استكشاف العنصر، وحماية العمال وأفراد الجمهور والبيئة من الآثار الضارة للتعرض الإشعاعي لهذه الأنشطة والمرافق.

وتنص اللائحة على متطلبات الإخطار والترخيص لاستكشاف اليورانيوم وتعدينه وطحنه من مصادره التقليدية وغير التقليدية، موفرة متطلبات وإجراءات التشغيل والأمن والمحاسبة والمراقبة والتأهب للطوارئ وإدارة النفايات المشعة.

طلب استكشاف اليورانيوم

ألزمت هيئة الرقابة النووية مقدم طلب استكشاف اليورانيوم بإخطار اللجنة التي تحددها قبل بدء نشاط الاستكشاف، أو ممارسة أي نشاط متعلق بمصدر إشعاعي لا يمكن إهماله من حيث السلامة الإشعاعية أو أمن المواد المشعة أو كان خاضعًا لمتطلبات الضمانات.

وأوجبت على مقدم الطلب تقديم المعلومات التالية إلى لجنة الموارد الطبيعية، وتتمثل في: وصف لنوع نشاط استكشاف اليورانيوم المزمع القيام به، وخريطة للمنطقة المقترحة والمنطقة المتاخمة المحيطة بها مع معلومات عن الينابيع الطبيعية والبحيرات والبرك والخزانات وأنابيب المياه والسدود الترابية وآبار المياه الخاصة والعامة والمباني والطرق أو الممرات المقترحة أو القائمة وموقع الاستكشاف المؤقت.

وتتضمن المعلومات أيضًا: التاريخ التقريبي لبدء نشاط استكشاف اليورانيوم، والتقييم المرتقب لاحتمال وجود مواد مشعة وخطة لتنفيذ برنامج الحماية من الإشعاع وبرنامج السلامة وفقا لمقتضيات لائحة السلامة من الإشعاع «آر آر-01»، فضلا عن تقديم وصف لأي نفايات مشعة محتملة، بما في ذلك كميتها، وخصائصها الفيزيائية والكيميائية، ومنشأها، ومناولتها بمنهجية مناسبة للتخلص منها، وخطة لإدارة المياه ومراقبتها لسوائل الحفر.

مطاحن اليورانيوم

أما بالنسبة لمطاحن اليورانيوم، يشترط أن يحصل مقدم الطلب على إذن الطحن ومجموعة من التراخيص منها، ترخيص الموقع قبل البدء في أعمال الحفر أو الحفر على الموقع، رخصة بناء قبل الشروع في تشييد المرفق.

ويمتثل مقدم الطلب باستفياء تقديم وصف للنشاط المرخص به والتصميم المقترح لمرفق الطاحونة، بما في ذلك التركيبات أو الهياكل المقترحة، وبيان الأثر البيئي الإشعاعي، على المناطق المحيطة.

وبشأن المصادر غير تقليدية لليورانيوم يجب على الأشخاص الذين يستخرجون ويطحنون مصادر غير تقليدية من اليورانيوم والذين ينتجون مركزات الخام الحصول على إذن مناسب من لجنة الموارد الطبيعية النووية وفقا لهذه اللائحة المحددة.

وتشترط الهيئة على الأشخاص المخولين للعمل بأنشطة استكشاف اليورانيوم الامتثال لمتطلبات الحماية من الإشعاع المحددة في لائحة السلامة من الإشعاع «نرك - آر-01».

ضمان سلامة العاملين

شددت الهيئة على وجوب رصد وتوثيق حجم التعرض للاستنشاق الداخلي لذرية الرادون المحمولة جوا والغبار المشع طويل العمر، وكذلك التعرض الخارجي لأشعة ”جاما“، وتقليل أو منع مآخذ الاستنشاق و/أو الابتلاع مع الإجراءات المناسبة لمكافحة التلوث، ومعدات الحماية الشخصية، والنظافة الصناعية المناسبة.

وألزمت بتزويد كل عامل يدخل منطقة خاضعة للرقابة بمقياس جرعات للقراءة المباشرة و/أو مقياس جرعات شخصي تراكمي.

وأكدت على اتخذا كافة إجراءات السلامة في جوانب الحماية من الإشعاع للعاملين والاحتياطات اللازمة للتحكم في تعرضهم للإشعاع، لتجنب الحوادث الإشعاعية، مع إعادة هيكلة العمال على فترات مناسبة، على الأقل سنويا.

كما شددت أيضًا على ضمان استخدام حماية الجهاز التنفسي عند الحاجة للحفاظ على التعرض للاستنشاق الداخلي دون الحدود.

واشترطت الهيئة على الشخص المخول له بإدارة المنشأة، بتنفيذ كافة متطلبات وإجراءات حماية البيئة المحيطة من خطر الإشعاع، أو التلوث الإشعاعي، مع ضمان أن تدار النفايات المشعة عن طريق أفضل التكنولوجيا العملية وأن تكون حالات التعرض للإشعاع المُؤين الناجم عن إدارة النفايات المشعة والتخلص منها منخفضة بقدر معقول «ألارا».