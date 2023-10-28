شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة النصر ضد الفيحاء في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتسائل متابعي كرة القدم، عن موعد مباراة النصر ضد الفيحاء، ضمن مواجهات بطولة دوري روشن السعودي.

ويستعد النصر لمواجهة نظيره الفيحاء، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من بطولة دوري روشن السعودي.

ويتواجد النصر في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 22 نقطة، بينما يتواجد الفيحاء في المركز الثامن، برصيد 14 نقطة.

موعد مباراة النصر ضد الفيحاء

وسيواجه النصر نظيره الفيحاء، على أرضية استاد الملك فهد، اليوم السبت، في منافسات الدوري السعودي.

وستنطلق مباراة النصر ضد نظيره الفيحاء، اليوم في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الفيحاء

وسيتم نقل مباراة النصر ضد الفيحاء، في بطولة دوري روشن السعودي، عبر قناة ssc1 hd.