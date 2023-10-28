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معلق مباراة النصر والفيحاء اليوم السبت في دوري روشن السعودي

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محمد الفلاح -  

يبحث الكثير من عشاق الكرة والعربية في كل مكان من معرفة ماهو معلق مباراة النصر والفيحاء في بطولة دوري روشن السعودي في المباراة المرتقبة بين الفريقين.

مباراة النصر والفيحاء

وتقرر إقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر والفيحاء اليوم السبت الموافق الثامن والعشرين من شهر أكتوبر الجارى في إطار الجولة الحادية عشر من بطولة دوري روشن السعودي.

وتنطلق مباراة النصر والفيحاء في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

معلق مباراة النصر والفيحاء

وأعلنت شبكة قنوات السعودية الناقل الوحيد لمباريات دوري روشن السعودي تولى التعليق على مباراة النصر والفيحاء إلى المعلق الرياض فهد عربشي وعيسي الحربين.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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