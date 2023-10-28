شكرا لقرائتكم خبر عن معلق مباراة النصر والفيحاء اليوم السبت في دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح -

يبحث الكثير من عشاق الكرة السعودية والعربية في كل مكان من معرفة ماهو معلق مباراة النصر والفيحاء في بطولة دوري روشن السعودي في المباراة المرتقبة بين الفريقين.

مباراة النصر والفيحاء

وتقرر إقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر والفيحاء اليوم السبت الموافق الثامن والعشرين من شهر أكتوبر الجارى في إطار الجولة الحادية عشر من بطولة دوري روشن السعودي.

وتنطلق مباراة النصر والفيحاء في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

معلق مباراة النصر والفيحاء

وأعلنت شبكة قنوات السعودية الرياضية الناقل الوحيد لمباريات دوري روشن السعودي تولى التعليق على مباراة النصر والفيحاء إلى المعلق الرياض فهد عربشي وعيسي الحربين.