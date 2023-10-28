شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة.. ريال مدريد ضد برشلونة في الكلاسيكو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتسائل عشاق المستديرة الخضراء، عن مواعيد مباريات اليوم السبت، خاصةً أنه يوم كروي هام في جميع الدوريات.

ويشهد اليوم السبت، مباراة الكلاسيكو بمواجهة ريال مدريد ضد برشلونة، في منافسات بطولة الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات اليوم

مباريات الدوري السعودي

يواجه أبها نظيره الشباب، في تمام الساعة الثانية عصرًا بتوقيت القاهرة، والثالثة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، وسيتم نقلها عبر قناة "SSC EXTRA 1 HD".

بينما يواجه النصر نظيره الفيحاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسوف تُذاع عبرقناة "SSC EXTRA 1 HD".

مباريات الدوري الإنجليزي

سيواجه تشيلسي نظيره برينتفورد، في تمام الواحدة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثانية والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "V Sport Premium HD".

ويواجه بورنموث نظيره بيرنلي، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "Arena Sport 1 HD Croatia".

وآرسنال ضد شيفيلد يونايتد، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

وفي الآخير يواجه ولفرهامبتون نظيره نيوكاسل يونايتد، في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، وتٌذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

مباريات الدوري الإسباني

يواجه ألميريا نظيره لاس بالماس، في تمام الثانية مساءً بتوقيت مصر، الثالثة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

وسيواجه برشلونة نظيره ريال مدريد، في تمام الرابعة والربع مساءً بتوقيت مصر، الخامسة والربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

وريال مايوركا ضد خيتافي، في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 6".

وقادش ضد نظيره إشبيلية، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

مواعيد الدوري المصري

سيواجه فاركو نظيره الجونة، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "أون تايم سبورت 1".

والاتحاد السكندري ضد المقاولون العرب، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "أون تايمسبورت 1".

وزد إف سي ضد سموحة، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "أون تايم سبورت 2".