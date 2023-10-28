شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على 14 دولة صوتت ضد قرار الأمم المتحدة ورفضت وقف إطلاق النار في غزة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أخطر التوقعات.. العرافة ليلى عبد اللطيف تحذر الجميع من مصير مجهول لهذه الدول العربية ودعاً للسكري .. بذور متوفرة بكل مطبخ يمتص السكر في الدم ويفتت الحصى من الكليتين!!

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على 14 دولة صوتت ضد قرار الأمم المتحدة ورفضت وقف إطلاق النار في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بويمن الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.