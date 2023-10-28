شكرا لقرائتكم خبر عن تناول هذاالزيت المعروف يمنع ارتفاع مستوى الكوليسترول ويمنع السكتةالدماغيةوفوائد أخرى مذهلة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يحدث ارتفاع الكوليسترول عندما يكون هناك الكثير من المواد الدهنية في الدم، يحدث هذا بشكل رئيسي بسبب تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة، وعدم ممارسة الرياضة بشكل كافٍ، والتدخين والشرب.

هذا يعني أن تنفيذ تغييرات نمط الحياة يمكن أن يعكس ذلك، إليك أحد الأطعمة التي يجب تضمينها في طبخك والتي قد تخفض مستويات الكوليسترول المرتفعة.

الكثير من المادة الدهنية التي تسمى الكوليسترول يمكن أن تسد الأوعية الدموية، هذا يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في القلب والسكتة الدماغية، قد يكون تغيير نظامك الغذائي وممارسة المزيد من التمارين كافيًا أحيانًا لمنع ذلك، وتظهر الأبحاث أن أحد الأشياء التي يجب تجربتها هو استبدال الزيت الطبيعي بزيت الزيتون لأنه يمكن أن يساعد في خفض المستويات، وهناك نوعان رئيسيان من الدهون - المشبعة وغير المشبعة. زيت الزيتون هو مثال على طعام يحتوي على دهون غير مشبعة، ويمكن أن يساعد تناول الأطعمة التي تحتوي على الدهون غير المشبعة في خفض مستويات الكوليسترول ، وفقًا لـ NHS . وتظهر دراسات مختلفة الفوائد الصحية العديدة المرتبطة بنظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي الغني بزيت الزيتون، وثبت أن هذا النظام الغذائي قادر على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ، حيث يبدو أن زيت الزيتون هو المساهم الرئيسي ، وفقًا لهارفارد هيلث.

يحتوي زيت الزيتون على حوالي 75 بالمائة من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، ويمكن أن تساعد هذه الأنواع من الدهون في خفض مستويات "الكوليسترول الضار" ، والمعروف أيضًا باسم كوليسترول LDL. يشار إلى كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة على أنه "ضار" لأنه يجعلك أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية، ولكن تظهر الأبحاث أن استبدال الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة بكمية صغيرة من الأطعمة الغنية بالدهون غير المشبعة ، مثل زيت الزيتون ، يمكن أن يساعد في خفض نسبة الكوليسترول الضار. تُعزى مضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات لزيت الزيتون إلى الفوائد الصحية المرتبطة به، وتظهر المزيد من الدراسات حول زيت الزيتون وجود صلة بين انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وأنواع معينة من السرطانات والخرف للأشخاص الذين يستهلكون كميات أكبر من هذا النوع من الزيت.

بناءً على البحث ، فإن تضمين زيت الزيتون في نظامك الغذائي والطهي مفيد لصحتك ومستويات الكوليسترول.

وفقًا للبحث ، سيسعد الأشخاص الذين يبحثون عن وصفات حول كيفية العيش لفترة أطول أن يعرفوا أنها يمكن أن تزيد من طول العمر أيضًا. هناك العديد من الطرق لاستخدام هذا النوع من الزيت بدءًا من تتبيلات السلطة واستخدامها في الطهي وحتى الخبز، وعلى الرغم من أن استخدام زيت الزيتون يبدو مفيدًا جدًا لخفض نسبة الكوليسترول المرتفع ، فإن أفضل طريقة هي إدراجه في تغييرات نمط الحياة العامة ، كما توصي NHS. يمكن أن يكون تناول نظام غذائي صحي متنوع يحتوي على الدهون غير المشبعة بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية بانتظام هو المزيج الصحيح، وبالنسبة للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب أو أولئك الذين لديهم تاريخ عائلي لهذه الحالة، قد لا تكون تغييرات نمط الحياة كافية فقط.

في هذه الحالة، قد يتم وصف دواء يسمى الستاتين لخفض نسبة الكوليسترول لديك، هناك خمسة أنواع مختلفة من العقاقير المخفضة للكوليسترول متوفرة بوصفة طبية في المملكة المتحدة، ومع ذلك، تنص NHS على أنه بالنسبة لمعظم الناس، تظل الطريقة الأولى لمعالجة مستويات الكوليسترول المرتفعة هي اتباع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني.