انت الان تتابع قد لا تُقام صلاته بمساجد.. "المسند": خسوف جزئي للقمر يشهده العالم الإسلامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
28 أكتوبر 2023, 12:46 مساءً
قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند: إن اليوم السبت سيَحدث خسوفٌ جزئيٌّ للقمر يُشاهَد في كل العالم الإسلامي.
وأوضح أن مراحل الخسوف القمري تبدأ عند الساعة "10:35" مساء بتوقيت السعودية، وذروته عند الساعة "11:14" مساء بنسبة "12.4%" للخسوف، ونهايته عند الساعة "11:53" مساء، مشيرًا إلى أن طول فترة الخسوف ساعة و18 دقيقة.
وأضاف، عبر حسابه على منصة "إكس": "عادة يُدعى إلى صلاة الخسوف بعد وقوعه بخمس دقائق تقريبًا حين يتّضح للعيان، وقد لا تقام الصلاة في بعض المساجد لكونه خسوفًا يسيرًا بنسبة "12%"، هذا والله أعلم".
وأبان "المسند" أن السعوديين لن يشاهدوا خسوفًا قمريًّا كليًّا إلا في 7 سبتمبر 2025م، ولله في خلقه شؤون.
وتابع: "عند خسوف القمر تبدأ إضاءته بالتلاشي من الجهة السفلية الشرقية لجرم القمر -الشرقية بالنسبة للمشاهد- ولأن القمر يدور حول الأرض من الغرب إلى الشرق، فإن الخسوف دائمًا يبدأ من جانب القمر الشرقي".
وأردف: "وعلى خلاف كسوف الشمس، يحدث خسوف القمر في وقت واحد فوق نصف الكرة الأرضية التي يكون القمر فيها فوق الأفق، ويشاهد أيضًا بنفس الهيئة؛ لذا فإن صلاة الخسوف هي الصلاة الوحيدة في الشريعة التي تُؤدَّى في وقت واحد بداية ونهاية دون النظر إلى فارق التوقيت".
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