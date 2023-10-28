انت الان تتابع لمناقشة التطورات في غزة.. فيصل بن فرحان يُجري اتصالًا بوزير خارجية المغرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 أكتوبر 2023, 12:50 مساءً

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في المملكة المغربية ناصر بوريطه. وبحث الوزيران -خلال الاتصال- تطورات الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها، وأهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لمنع التهجير القسري لسكان غزة، ووقف التصعيد العسكري الذي زاد من معاناة سكان القطاع من المدنيين العزل. كما ناقش الجانبان سبل تكثيف تواصل المملكتين مع المجتمع الدولي لإيجاد حل سريع وفوري لوقف التصعيد وإيصال المساعدات الإغاثية والمعدات الطبية، بالإضافة إلى وضع خطة عملية لإيجاد حل عادل وشامل ومنصف يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.

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