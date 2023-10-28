انت الان تتابع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة ترتفع إلى "7703" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 أكتوبر 2023, 12:55 مساءً

أعلنت وزارةُ الصحة في قطاع غزة، اليوم "السبت"، ارتفاعَ حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى "7703" ضحايا، بينهم "3195" طفلًا، منذ 7 أكتوبر الجاري. وأفادت الوزارة، في بيان، بمقتل "110" أفراد من الطواقم الطبية، وتدمير "25" سيارة إسعاف، واستهداف "54" مؤسسة صحية، وخروج "12" مستشفى من الخدمة منذ بدء الحرب. وطالبت الوزارةُ الجهاتِ الدولية بالتدخل العاجل لحماية المؤسسات الصحية والمستشفيات وسيارات الإسعاف والطواقم الطبية. ودعت مصر إلى فتح معبر رفح البري لضمان تدفّق المساعدات الطبية وإدخال الوقود وإخراج الجرحى. وبيّنت أن قطاع غزة يشهد انقطاعًا تامًّا للاتصالات وشبكات الإنترنت؛ ما يتسبّب في إحداث شلل كامل في قدرات المنظومة الصحية.

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