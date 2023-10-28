الرئيس التركي يطالب إسرائيل بوقف جنونها في غزة فورًا

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محمد بن مسعود - الدمام - طالَبَ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إسرائيل اليوم (السبت) بـ"وقف هذا الجنون فورًا ووضع حد لهجماتها".

وقال "أردوغان" في رسالة عبر منصة "إكس": "عمليات القصف الإسرائيلية التي تكثفت مساء أمس (الجمعة) على غزة، استهدفت مجددًا نساء وأطفالًا ومدنيين أبرياء، وعمّقت الأزمة الإنسانية الحالية. على إسرائيل أن توقف هذا الجنون فورًا وأن تضع حدًّا لهجماتها".

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