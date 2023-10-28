"مخاطر انزلاق المركبة خلال الهطولات" في تحذير من "المرور"

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محمد بن مسعود - الدمام - حذّرت الإدارة العامة للمرور، من مخاطر انزلاق المركبة خلال هطول الأمطار.

وأوضحت "المرور"، عبر حسابها على منصة "إكس": "احذر، انزلاق المركبة خلال هطول الأمطار، لأن الإطار عندما يتحرك يقل تماسكه وثباته مع زيادة السرعة".

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