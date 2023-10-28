خاصة في مَواطن الزحام.. "الحج" لضيوف الرحمن: التحلي بالسكينة خُلُق حميد

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 أكتوبر 2023, 1:06 مساءً

دعت وزارة الحج والعمرة، ضيوف الرحمن، إلى التحلي بالسكينة عند أداء العمرة. وأوضحت الوزارة، عبر حسابها على منصة "إكس": "ضيف الرحمن، التحلي بالسكينة والهدوء خصوصًا في مواطن الزحام خلق حميد". وتابعت: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيها الناس عليكم بالسكينة) [البخاري: 1671]".

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