تراند اليوم : بالفيديو: مواطن ينجح في زراعة شجر البابايا الاستوائية في رفحاء ويكشف عن أكبر تحدي واجهه

صحيفة الخليج 365: تمكن المزارع فواز الشمري من زراعة شجر البابايا الاستوائي، بعد تهيئة جو مناسب مماثل لبيئتها، في مزرعته غرب رفحاء.

وقال الشمري خلال لقاء مع قناة الإخبارية أن التحدي الأكبر كان زراعتها في أقصى شمال المملكة، وهي من المناطق الحارة صيفًا، والباردة شتاءً، ونجحت تجربة الزراعة، حيث أثمرت، وبكميات جيدة بعد عدة أشهر.

وأوضح الشمري أنه استخدم مصدات للهواء، وزود التربة بالمياه، واستخدم الأسمدة العضوية، التي تساعد على تدفئة شجر البابايا وقت السقيع.