تراند اليوم : بعد دخولها في غيبوبة لمدة 28 يوما... وفاة المراهقة الإيرانية التي تعرضت للضرب بسبب الحجاب في طهران

صحيفة الخليج 365: توفيت اليوم الفتاة الإيرانية آرميتا كراوند داخل مستشفى بعد دخولها في غيبوبة منذ 28 يوما، عقب تعرضها لاعتداء في مترو طهران، على يد ضابطات شرطة الأخلاق بسبب عدم ارتدائها الحجاب.

وأفادت وكالة "إرنا" الرسمية، أن الشابة أصيبت بانخفاض في حرارة الجسم وإغماء أثناء ذهابها إلى المدرسة في محطة مترو ساحة الشهادة بالعاصمة بداية الشهر الجاري. وأضافت، الفتاة دخلت في غيبوبة، وفارقت الحياة بعد 28 يوما من العلاج.

وتضاربت الروايات بشأن أسباب الحادث، حيث أكدت السلطات أن الفتاة "فقدت الوعي" بسبب هبوط ضغط الدم ونفت وقوع أي احتكاك بين الفتاة وعناصر رسميين.