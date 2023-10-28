السعودية | الديوان العام للمحاسبة يشارك في لقاء المراجعة الداخلية بوزارة المالية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

شارك الديوان العام للمحاسبة في اللقاء الذي أقامته وزارة المالية بمقرها في الرياض الخميس الماضي، حول المراجعة الداخلية، بحضور معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، ومعالي رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية عبدالعزيز بن صالح الفريح، وعدد من القيادات بوزارة المالية.

وأشار مدير عام إدارة المراجعة الداخلية بالديوان العام للمحاسبة الدكتورة صيته بنت منديل المنديل إلى أن مشاركة الديوان تأتي ضمن الجهود الموجهة لدعم مهنة المراجعة الداخلية في الجهات الحكومية، مبينة أن الديوان قد شارك بجناح خاص ضم وسائل مرئية ومطبوعة تتعلق بتطور مهنة المراجعة الداخلية في القطاع العام بالمملكة بشكل عام، ودور الديوان العام للمحاسبة في ذلك بشكل خاص.

وأضافت المنديل أن جهود الديوان العام للمحاسبة في دعم مهنة المراجعة الداخلية بالقطاع العام بالمملكة تعود لنحو عشرين عاماً، حيث ظهرت فكرة إنشاء وحدات المراجعة الداخلية بندوة الديوان السنوية الأولى لعام 1424هـ، كما اعتمدت أول لائحة لوحدات المراجعة الداخلية في عام 1428هـ، وقام الديوان بإصدار دليله الإرشادي لأعمال تلك الوحدات في عام 1431هـ.

وبينت أن الديوان استمر في متابعة إنشاء وتطوير وتفعيل إدارات المراجعة الداخلية في الجهات الحكومية على مدار العقدين السابقين، ولا زالت هذه الجهود قائمة في إطار متابعة مخرجات عمل اللجنة المشكلة لتطوير البنية التنظيمية لوحدات المراجعة الداخلية في الجهات الحكومية التي تشمل اللائحة المحدثة للإدارات العامة للمراجعة الداخلية في الجهات الحكومية، ولائحة عمل لجان المراجعة لتلك الجهات، ودليل المبادئ والقواعد لأخلاقيات مهنة المراجعة الداخلية، وهذه المخرجات هي قيد الدراسة لدى المجالس المختصة.

يذكر أن اللقاء يهدف إلى نشر الوعي بالمراجعة الداخلية وأهميتها، وبيان أدوارها في تحسين البيئة الرقابية بما يتواءم مع نظم الرقابة الداخلية وإستراتيجياتها، وبما يسهم في رفع مستوى نظم الرقابة الداخلية في الجهات الحكومية كافة.