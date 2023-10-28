السعودية | “الجهني”: استمرار فرص هطول الأمطار على طول الخليج 365 الجنوبية الغربية خلال اليوم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تَوقع العضو المؤسس في جمعية الطقس والمناخ السعودية ، الدكتور زياد الجهني، استمرار فرص الأمطار على طول الخليج 365 الجنوبية الغربية ومرتفعات تهامة وسواحل خلال اليوم السبت.

وأضاف الجهني في تغريدة على حسابه في “إكس”، أن من المتوقع أيضًا استمرار فرص الأمطار على منطقة مكة المكرمة، تشمل السواحل وكذلك مدينة مكة وأيضًا تحسّن فرص منطقة تبوك وحائل والجوف والمدينة المنورة.