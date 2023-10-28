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السعودية | “الجهني”: استمرار فرص هطول الأمطار على طول الخليج 365 الجنوبية الغربية خلال اليوم

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تَوقع العضو المؤسس في جمعية الطقس والمناخ ، الدكتور زياد الجهني، استمرار فرص الأمطار على طول الخليج 365 الجنوبية الغربية ومرتفعات تهامة وسواحل خلال اليوم السبت.

 

وأضاف الجهني في تغريدة على حسابه في “إكس”، أن من المتوقع أيضًا استمرار فرص الأمطار على منطقة مكة المكرمة، تشمل السواحل وكذلك مدينة مكة وأيضًا تحسّن فرص منطقة تبوك وحائل والجوف والمدينة المنورة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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