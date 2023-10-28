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محمد الفلاح - مشاهدة مباراة النصر والفيحاء يلا شوت بث مباشر

مشاهدة مباراة النصر والفيحاء يلا شوت بث مباشر في الدوري السعودي، يستضيف نادي الفيحاء نظيره نادي النصر بقيادة كريستيانو رونالدو في استاد الملك فهد الدولي، وذلك ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من دوري روشن السعودي 2023-2024.

سيدخل العالمي المباراة بعد لقاء مثير ضد نادي الدحيل في دوري أبطال آسيا، فاز به فارس نجد بأربعة أهدافٍ مقابل ثلاثة، وأحرز أهداف النصر رونالدو وماني وتاليسكا، فيما سجل للأحمر إسماعيل محمد والمعز علي ومايكل أولونغا.

أما في الدوري السعودي، كانت آخر مباراة لنادي النصر ضد ضمك وانتصر بهدفين مقابل هدف، ويحتل الفريق المركز الثالث في الترتيب برصيد 22 نقطة.

ينافس نادي الفيحاء أيضًا في دوري أبطال آسيا، وقد واجه نادي العين الإماراتي هذا الأسبوع وخسر بأربعة أهدافٍ لهدف، فيما فاز على الأخدود في آخر لقاءاته بدوري روشن، ويحتل المركز الثامن برصيد 14 نقطة.

موعد مباراة النصر والفيحاء في الدوري السعودي 2024

موعد مباراة النصر والفيحاء في الدوري السعودي هو يوم السبت 28 أكتوبر 2023 في استاد الملك فهد الدولي.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيحاء في الدوري السعودي 2024

مباراة النصر والفيحاء ستكون منقولة مجانًا عبر قناة SSC1 SD، لكن ذلك الخيار متاح فقط للمتواجدين داخل السعودية.

من خارج بلاد الحرمين أو لمتابعة المباراة بصورة فائقة الجودة، ستحتاج إلى الاشتراك للوصول إلى قناة SSC1 HD.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيحاء

SSC1 HD

SSC1 SD

تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيحاء في الدوري السعودي 2024

قنوات SSC السعودية متاحة فقط عبر القمر الصناعي عرب سات، ويمكنك متابعة قناة SSC1 سواءً HD أو SD من خلال التردد الآتي:

تردد قناة SSC 1 HD على عرب سات

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

تشكيل النصر لمواجهة الفيحاء

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سلطان الغنام، عبد الإله العمري، إيمريك لابورت، أليكس تيليس.

خط الوسط: عبد الله الخيبيري، سيكو فوفونا، أوتافيو.

خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، آندرسون تاليسكا.

يدرك "العالمي" أن أي تعثر سيجعل الفارق بينه وبين المتصدر الهلال يزيد مبكرًا للغاية، لذلك فالرغبة واضحة في الفوز على الفيحاء مهما كلف الأمر.

النصر لم يذق أي هزيمة منذ أغسطس الماضي، وهو عائد من انتصار مثير على الدحيل 4-3 في دوري أبطال آسيا، كما يمتلك 22 نقطة في المركز الرابع بالدوري السعودي.

على الجانب الآخر، الفيحاء هُزم هزيمة كبيرة من العين برباعية في دوري الأبطال، كما يحتل محليًا المركز الثامن برصيد 14 نقطة.

النصر يمتلك فرصة مميزة في مباراة الفيحاء عندما يلتقيان على ملعب الملك فهد الدولي، فالفوز سيمنحه أفضلية كبيرة بالتواجد منفردا في المركز الثاني خلف الهلال المتصدر.

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وفي حال فوز النصر على الفيحاء سيقلص الفارق مع الهلال إلى 3 نقاط، خاصة أن الزعيم الأزرق تمكن من التفوق على الأهلي في قمة مباريات الأسبوع الحادي عشر من دوري روشن السعودي.

يحتل نادي النصر المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 22 نقطة وهو يتفوق بفارق الأهداف على الأهلي صاحب نفس الرصيد (الخامس)، أما نادي الفيحاء فيبحث عن الفوز والوصول للنقطة الـ 17 والتحول نحو المركز السابع ولو مؤقتا.

لعب نادي النصر في بطولة الدوري السعودي هذا الموسم 10 مواجهات تمكن من التفوق في 7 منها وتعادل في لقاء وحيد وخسر في مواجهتين، وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا.