شكرا لمتابعة خبر عن المملكة تحذر الولايات المتحدة الأمريكية من غزو غزة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذر مسؤولون في المملكة، مسؤولين أمريكيين، من تصاعد الأحداث في قطاع غزة، أو أن يتم الغزو الإسرائيلي للقطاع.

وأكد السيناتور ريتشارد بلومنثا أن المملكة حذرت من التدخل البري لقطاع غزة، لما سيتسبب من خسائر في الأرواح، وسيؤثر على استقرار الأوضاع في المنطقة، مؤكدة أن الاجتياح البري سيكون ضارًا للغاية.

يذكر أن الاحتلال قطع المياه والكهرباء وكذلك الإنترنت عن غزة منذ أمس، استعدادًا لدخولها بريًا، بالإضافة إلى استمرار القصف بوحشية ودون توقف، وكانت ليلة أمس هي الأعنف منذ بداية الحرب.