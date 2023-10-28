شكرا لمتابعة خبر عن زواج رجل بعمر الـ 80 يثير دهشة الجمهور .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ظهر رجل بعمر الـ 80 عامًا أثناء استعداده للزواج، في إحدى مناطق المملكة، مما أثار دهشة واستعجاب الجمهور.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع على نطاق واسع، وانقسم الجمهور بين مؤيد ومعارض لهذا الأمر، بعضهم قال أنه لا يجب عليه الزواج بهذا العمر، ورأى آخرون أنه حر يفعل ما يريد.

وعلق آخرون على أنه يستطيع أن يدخل عالم الأزياء، فهو يتمتع بكاريزما كبيرة، وعلق البعض أنه إذا كانت الزوجة في عمره فلا يوجد مشكلة، ولكن من المخزي أن يتزوج فتاة بعمر أحفاده.