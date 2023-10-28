شكرا لمتابعة خبر عن المملكة تدين أي عمليات برية للاحتلال الإسرائيلي في غزة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت وزارة الخارجية اليوم السبت، بيانا أكدت فيه متابعة المملكة العربية السعودية بقلق بالغ التصعيد الإسرائيلي العسكري في قطاع غزة جراء العمليات البرية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في القطاع.

وأضاف البيان: “إذ تدين المملكة وتشجب أي عمليات بربة تقوم بها إسرائيل لما في ذلك من تهديد لحياة المدنيين الفلسطينيين وتعريضهم لمزيد من الأخطار والأوضاع غير الإنسانية، لتشير أنها تحذر من خطورة الاستمرار في الإقدام على هذه الانتهاكات الصارخة وغير المبررة والمخالفة للقانون الدولي بحق الشعب الفلسطيني الشقيق وما سيترتب على ذلك من تداعيات خطيرة على استقرار المنطقة والسلم والأمن الإقليمي والدولي”.

ودعت المملكة المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته للوقف الفورى لهذه العملية العسكرية وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 27 اكتوبر 2023 وحقنا لدماء الأبرياء، وحفاظاً على البنى التحتية والمصالح الحيوية واحتراماً للقانون الدولي الإنساني، ولتمكين المنظمات الإنسانية والإغاثية من إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والضرورية للمدنيين في قطاع غزة بدون عوائق.