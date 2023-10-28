جامعة المؤسس تعلّق الدراسة الحضورية غدًا وتُحَولها لتكون عن بُعد

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز، عن تعليق الدراسة غدًا الأحد وتحويل الحضوري ليكون عن بُعد؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور مصعب الحربي، أنه حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات فقد تَقرر تحويل الدراسة إلى (عن بُعد) ليوم غد الأحد.

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