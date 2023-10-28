انت الان تتابع "العاصمة المقدسة" تشهد أمطارًا لليوم الثاني على التوالي شملت معظم الأحياء.. والأمانة تستنفر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - هطلت أمطار ما بين متوسطة وغزيرة، مساء اليوم، على معظم أحياء وقرى الشرق والشمال من مكة المكرمة؛ فيما تساقطت حبات البرد على العاصمة المقدسة لليوم الثاني على التوالي.

ومن جانبها، استنفرت أمانة العاصمة المقدسة لمواجهة الحالات المطرية التي تشهدها العاصمة المقدسة خلال هذه الأيام أكثر من 730 عاملًا من الكوادر البشرية المدربين والمجهّزين بأكثر من 108 من المعدات مختلفة الأنواع والأحجام والاستخدامات.

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