- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع طائرة الأهلي تتصدر.. وسط ملاحقة الهلال والفيصلي والابتسام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
28 أكتوبر 2023, 3:43 مساءً
تصدر الأهلي ترتيب فرق الدوري الممتاز للكرة الطائرة، مع نهاية الجولة الخامسة رافعاً رصيده إلى 15 نقطة، ولم يخسر أي شوط في جميع مبارياته، وتمكن من عبور الخليج بعد فوزه بثلاثة أشواط نظيفة 25/21، 25/22، 25/23 .
وحل الهلال في المركز الثاني بعد فوزه على الصفا بثلاثة أشواط نظيفة 25/20، 25/20، 25/17 ليرفع رصيده الى 14 نقطة .
ولم يجد الفيصلي أي صعوبة من تخطي الوحدة بثلاثة أشواط نظيفة 25/18، 25/11، 25/20 ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث وبفارق الأشواط عن الابتسام الذي حل في المركز الرابع بعد فوزه المثير على الهداية بثلاثة أشواط مقابل شوطين 22/25، 25/22، 25/21، 22/25، 15/6، كما تمكن النصر من الفوز على ضمك بثلاثة أشواط مقابل شوط 25/15، 25/19، 20/25، 25/23، بينما فاز الاتحاد على ابها بثلاثة أشواط دون مقابل 25/20، 25/19، 25/20.
كانت هذه تفاصيل خبر طائرة الأهلي تتصدر.. وسط ملاحقة الهلال والفيصلي والابتسام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.