طائرة الأهلي تتصدر.. وسط ملاحقة الهلال والفيصلي والابتسام

تصدر الأهلي ترتيب فرق الدوري الممتاز للكرة الطائرة، مع نهاية الجولة الخامسة رافعاً رصيده إلى 15 نقطة، ولم يخسر أي شوط في جميع مبارياته، وتمكن من عبور الخليج بعد فوزه بثلاثة أشواط نظيفة 25/21، 25/22، 25/23 .

ولم يجد الفيصلي أي صعوبة من تخطي الوحدة بثلاثة أشواط نظيفة 25/18، 25/11، 25/20 ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث وبفارق الأشواط عن الابتسام الذي حل في المركز الرابع بعد فوزه المثير على الهداية بثلاثة أشواط مقابل شوطين 22/25، 25/22، 25/21، 22/25، 15/6، كما تمكن النصر من الفوز على ضمك بثلاثة أشواط مقابل شوط 25/15، 25/19، 20/25، 25/23، بينما فاز الاتحاد على ابها بثلاثة أشواط دون مقابل 25/20، 25/19، 25/20.