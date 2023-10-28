جامعة جدة تعلّق الدراسة الحضورية غدًا

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت جامعة جدة عن تعليق الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الأحد وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وبينت الجامعة أنه حرصًا على سلامة الجميع فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية للطلاب ليوم غدٍ وتحويل المحاضرات عن بُعد.

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