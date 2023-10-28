تراند اليوم : وسط تجمع حاشد في إسطنبول.. بالفيديو.. أردوغان: يهاجم إسرائيل ويصفها بالمحتلة ومجرمة حرب!

صحيفة الخليج 365: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم السبت: "نستعد لإعلان إسرائيل "مجرمة حرب"، وذلك بسبب هجومها المستمر على غزة منذ 7 أكتوبر.

احتلال

وقال أردوغان خلال تجمع حاشد في إسطنبول دعما لفلسطين: "إسرائيل، أنتم محتلون، أنتم منظمة، الغرب لا يستطيع أن يتكلم لأنه مدين لإسرائيل. نحن نتحدث لأننا لسنا مدينين لها".

وأضاف: "إن القمع الذي تمارسه إسرائيل منذ 75 عامًا سينتهي بالتأكيد يومًا ما ، والغرب الذي تعتمد عليه سيرحل".

هجمات ضد المدنيين

وأكمل: "إن الهجمات ضد المدنيين في الأراضي الإسرائيلية ، جنونية، فالحرب لها أخلاق وقانون، واستهداف المدنيين لا يتناسب مع هذه الأخلاق، وثمن ذلك سيأتي عاجلا أم آجلا، سوف تدفع إسرائيل الثمن غاليا في النهاية".

تجمع آلاف الأتراك

وكان آلاف من الأتراك انضموا اليوم للمظاهرة التي دعا إليها أردوغان، للمطالبة بوقف الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ 22 يوما.

وارتدى بعض المشاركين أشرطة كتب عليها "كلنا فلسطينيون" على رؤوسهم، حمل بعض المواطنين لافتات كتب عليها "أوقفوا المجزرة، لا يموت الأطفال" و"كونوا صوت الأطفال الفلسطينيين" بلغات مختلفة.