اخبار السعوديه

بسبب الأمطار.. تعليق الدراسة في جدة ورابغ وخليص

0 نشر
عبد العزيز العمري - جدة  0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الأمطار.. تعليق الدراسة في جدة ورابغ وخليص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - علقت إدارة تعليم جدة، الدراسة الحضورية في مدارس جدة ورابغ وخليص، لجميع الطلبة، ومنسوبي ومنسوبات المدارس، ومكاتب التعليم .

وقال المتحدث الرسمي لتعليم جدة، حمود الصقيران، إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع تقرر تحويل الدراسة يوم غدٍ الأحد 14 / 4 / 1445 هـ، لتكون عن بُعد عبر ⁧‫‬⁩، في مدارس جدة ورابغ وخليص، لجميع الطلبة، ومنسوبي ومنسوبات المدارس، ومكاتب التعليم.

المتحدث الرسمي لتعليم جدة حمود الصقيران - اليوم

تعليق الدراسة

تشهد مناطق المملكة تقلبات جوية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتوقعات بهطول أمطار غزيرة، ما أدى إلى تعليق الدراسة.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا