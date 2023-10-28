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شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الأمطار.. تعليق الدراسة في جدة ورابغ وخليص والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - علقت إدارة تعليم جدة، الدراسة الحضورية في مدارس جدة ورابغ وخليص، لجميع الطلبة، ومنسوبي ومنسوبات المدارس، ومكاتب التعليم .
وقال المتحدث الرسمي لتعليم جدة، حمود الصقيران، إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع تقرر تحويل الدراسة يوم غدٍ الأحد 14 / 4 / 1445 هـ، لتكون عن بُعد عبر منصة مدرستي، في مدارس جدة ورابغ وخليص، لجميع الطلبة، ومنسوبي ومنسوبات المدارس، ومكاتب التعليم.
المتحدث الرسمي لتعليم جدة حمود الصقيران - اليوم
تعليق الدراسة
تشهد مناطق المملكة تقلبات جوية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتوقعات بهطول أمطار غزيرة، ما أدى إلى تعليق الدراسة.