شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الأمطار.. تعليق الدراسة في جدة ورابغ وخليص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - علقت إدارة تعليم جدة، الدراسة الحضورية في مدارس جدة ورابغ وخليص، لجميع الطلبة، ومنسوبي ومنسوبات المدارس، ومكاتب التعليم .

وقال المتحدث الرسمي لتعليم جدة، حمود الصقيران، إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع تقرر تحويل الدراسة يوم غدٍ الأحد 14 / 4 / 1445 هـ، لتكون عن بُعد عبر ⁧‫منصة مدرستي‬⁩، في مدارس جدة ورابغ وخليص، لجميع الطلبة، ومنسوبي ومنسوبات المدارس، ومكاتب التعليم.

المتحدث الرسمي لتعليم جدة حمود الصقيران - اليوم

تعليق الدراسة

تشهد مناطق المملكة تقلبات جوية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتوقعات بهطول أمطار غزيرة، ما أدى إلى تعليق الدراسة.