شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم مساعدات متنوعة في 3 دول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 2,950 كرتون تمر في عرمون وضواحيها وصور وعرسال بالجمهورية اللبنانية، استفاد منها 14,750 فرداً من اللاجئين السوريين والفلسطينين و الأسر اللبنانية الأشد احتياجا.

وواصل المركز، تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري بمرحلته الرابعة لعام 2023م، في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان.

ووزع المشروع خلال الأسبوع الماضي 150.000 ربطة خبز للعائلات المحتاجة من السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان، استفاد منها 125.000 فرد.

فيضانات باكستان

من ناحية أخرى، قدم المركز أمس 1,130 حقيبة إيوائية للمتضررين من الفيضانات في مناطق سوات و دير العليا و شترال العليا بإقليم خيبربختون خوا في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 7,910 أفراد.

ويأتي ذلك ضمن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة لتوفير المواد الإيوائية والحقائب الشتوية للأسر الأشد ضعفًا في المناطق الباكستانية المتضررة من الفيضانات.

مساعدات في اليمن

وواصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة للمركز في مديرية عبس بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين.

وراجع العيادات 860 مستفيداً خلال شهر سبتمبر 2023م، منهم 245 مستفيدا في عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية، و67 مريضاً في عيادة الطوارئ، و504 مستفيدين في عيادة الباطنية، و42 حالة في عيادة الصحة الإنجابية، ومراجعان اثنان في عيادة التوعية والتثقيف.

وفي الخدمات المرافقة استفاد 447 شخصاً من قسم الخدمات التمريضية، كما تم صرف الأدوية لـ 892 فرداً، فيما راجع عيادة الجراحة والتضميد 34 مريضاً، في حين جرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات.

العيادات الطبية المتنقلة

وفي نفس السياق، قدمت العيادات الطبية المتنقلة في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة خدماتها العلاجية، واستفاد من العيادات 441 فردًا خلال شهر سبتمبر 2023م.

وراجع عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية 103 مستفيدين، وقسم الطوارئ 161 مستفيداً، وعيادة الباطنية 137 شخصاً، وعيادة الصحة الإنجابية 38 مريضاً، ومراجعان اثنان في قسم التوعية والتثقيف.