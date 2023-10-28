شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة نجران تحقق مرتبة متقدمة ضمن تصنيف التايمز العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت جامعة نجران المرتبة 601 عالمياً في التخصصات الصحية والعلوم ضمن تصنيف "التايمز" للجامعات العالمية للتخصصات العلمية للعام 2024، والمرتبة السادسة سعوديًا في التخصصات الصحية، والسابعة في تخصصات العلوم.

وأوضح رئيس وحدة التصنيفات العالمية بالجامعة، عادل الشهراني، أن الإنجاز جاء نتيجة استكمال معايير الدخول في المنافسة لتصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات في التخصصات العلمية، ويعكس جودة التعليم في الجامعة وتميزها في مجال البحوث العلمية.

تصنيف التايمز

أشار إلى أن تصنيف "التايمز" العالمي يسلط الضوء على أنشطة وممارسات التخصصات الأكاديمية المختلفة في مجالي التعليم والبحوث؛ لتحقيق الأثر على جوانب متعددة في الأنشطة التعليمية والثقافية والبحثية والمجتمعية.