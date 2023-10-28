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تحذير لمرتادي 6 طرق في حائل بسبب الأمطار.. تعرف عليها

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - حذر "أمن الطرق"، مرتادي بعض الطرق في حائل، بسبب الأمطار الغزيرة.

أطلق أمن الطرق عبر حسابه الرسمي على منصة أكس، تنبيها لمستخدمي الطرق بمنطقة حائل في كلٍّ من "الحائط- السليمى- الشملي- الغزالة- حائل- موقق".

أمن الطرق

قال أمن الطرق: نود التنويه بأن المنطقة قد تشهد أمطار غزيرة، يُصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية، ما يحدُ من مدى الرؤية، لذا نأمل أخذ الحيطة أثناء القيادة متمنين السلامة للجميع.

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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