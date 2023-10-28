شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير لمرتادي 6 طرق في حائل بسبب الأمطار.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر "أمن الطرق"، مرتادي بعض الطرق في حائل، بسبب الأمطار الغزيرة.

أطلق أمن الطرق عبر حسابه الرسمي على منصة أكس، تنبيها لمستخدمي الطرق بمنطقة حائل في كلٍّ من "الحائط- السليمى- الشملي- الغزالة- حائل- موقق".

أمن الطرق

قال أمن الطرق: نود التنويه بأن المنطقة قد تشهد أمطار غزيرة، يُصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية، ما يحدُ من مدى الرؤية، لذا نأمل أخذ الحيطة أثناء القيادة متمنين السلامة للجميع.