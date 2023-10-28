تعليق الدراسة الحضورية غدا في مدارس جدة ورابغ وخليص للطلاب والمعلمين

قررت إدارة تعليم جدة تعليق الدراسة الحضورية في مدارس جدة ورابغ وخليس لجميع الطلبة، ومنسوبي ومنسوبات المدارس، ومكاتب التعليم، وذلك غداً الاثنين الموافق 2 أغسطس 2023.
جاء القرار بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، والتي تفيد بتوقعات هطول أمطار غزيرة على المنطقة، مما قد يتسبب في حدوث سيول ومخاطر على حياة الطلاب والمعلمين.
وأكدت إدارة التعليم أن الدراسة ستستمر عن بُعد عبر منصة مدرستي، وذلك حرصاً على سلامة الجميع.
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