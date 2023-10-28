شكرا لقرائتكم خبر عن لاتقعي في هذه الأخطاء .. عادة تفعلها الفتيات أثناء الاستحمام تهدد حياتهن ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تحتاج البشرة إلي عناية فائقة وذلك لتفادي المشاكل الجلدية وكان حذر الدكتور هاني الناظر علي صفحته الشخصية بالفيسبوك من الوقوع في أخطاء عفوية تسبب مشاكل جلدية وأهمها.

أولا ترك آثارا من الصابون على الجلد بعد الاستحمام نتيجة عدم غسلها بالماء جيدا وخاصة في مناطق الثنايا مما يسبب التهابات وحساسية موضعية

ثانيا عدم تجفيف الماء جيدا بين الأصابع خاصة القدمين مما يسمح بنمو الفطريات والتي تسبب التهابات وتشققات مؤلمة ورائحة كريهة.

ثالثا الاستحمام بصابون يحتوي على مركبات كيماوية مطهرة مما يؤدي لقتل أنواع من البكتريا المفيدة للجلد وفي نفس الوقت إعطاء مناعة للبكتريا الضارة ضد المضادات الحيوية، بالإضافة للحساسية الجلدية، رابعا استخدام كريمات فرد الشعر تحت مسمي بروتين أو كراتين أو كولاچين أو بتوكس أو فيللر أو أي مسمي آخر، حيث تبين أن تلك الكريمات تسبب الإصابة بأنواع من الأمراض السرطانية الخطيرة، كما أنها تدمر الشعر وتسبب سقوطه خامسا رسومات الحنة علي الجلد والتي تؤدي إلي الإصابة بالتهابات شديدة ومؤلمة تصل لحد الحروق وتترك آثارا لا يمكن علاجها.

وقال الناظر: لا تقعوا في هذه الأخطاء وحافظوا علي صحتكم وصحة أولادكم وبناتكم.