شكرا لقرائتكم خبر عن ميزة جديدة أضافتها سامسونج لهاتف جالكسي اس 24 الترا الجديد ستجعله أفضل من "ايفون 15 برو ماكس" ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

هاتف سامسونج جالكسي اس 23 الترا (Galaxy S23 Ultra) من أفضل هواتف الألعاب هذه السنة أن الاختبارات الحديثة أظهرت أنه يفوق حتى ايفون 15 برو ماكس (iPhone 15 Pro Max) الجديد الذي أطلق مؤخرًا في اختبارات الرسوميات، بسبب معالج Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy القوي ووجود غرفة بخار كبيرة بشكل مقبول.

سامسونج جالكسي اس 24 الترا سيكون أفضل جهازًا للألعاب

هاتف سامسونج جالكسي اس 24 الترا (Galaxy S24 Ultra) سوف يأتي مجهزًا حصريًا بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy، في اختبار الحوسبة GPU لـ Geekbench 6 (Vulkan)، حصل Snapdragon 8 Gen 3 على أكثر من 15,000 نقطة.

وهذا يعادل زيادة بنسبة 60% عن نقاط GPU (9,000 نقطة) التي حصل عليها Snapdragon 8 Gen 2 في نفس الاختبار. على الرغم من أن نقطة اختبار الحوسبة GPU لـ Geekbench ليست الطريقة الأدق لاختبار قدرات الرسومات للرقاقة، إلا أنها تظهر مدى تفوق الرقاقة على غيرها باستخدام نفس الاختبار.

مواصفات معالج Snapdragon 8 Gen 3 المسربة

من المتوقع أن يكون Snapdragon 8 Gen 3 رقاقة ثماني النوى بتقنية 4 نانومتر تم إنتاجها بواسطة TSMC. وسيحتوي على نواة واحدة Cortex-X4 CPU، وخمس نوى Cortex-A720 CPU، ونوايا Cortex-A520 CPU. وهو يحتوي على معالج Adreno 750 GPU مع تسارع للتتبع الأجهزة بالأشعة.

وزعمت التقارير السابقة أن رقاقة كوالكوم الجديدة ستوفر أداء GPU أفضل بنسبة 50% من Snapdragon 8 Gen 2. وتعلمت شركة سامسونج شيئًا قيمًا من سلسلة هواتف سامسونج جالكسي اس 23 حيث قدمت آلية كبيرة لتبديد الحرارة باستخدام غرفة بخار.

ونتوقع أن تعمل الشركة الكورية الجنوبية على تحسين ذلك لتوفير أداء مستمر جيد مع سلسلة هواتف سامسونج جالكسي اس 24. ويتبقى لنا أن نرى كيف سيؤدي رقاقة Exynos 2400 مقارنةً بـ Snapdragon 8 Gen 3. وقد يظهر السخونة الزائدة أو الفرق الكبير في الأداء مع رقاقة Exynos 2400 بشكل سلبي على سمعة الشركة.

برأيكم، ما هي أبرز ميزة في Snapdragon 8 Gen 3 ستجعل سامسونج جالكسي اس 24 الترا أفضل؟