مصر تتهم إسرائيل بعرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 أكتوبر 2023, 4:43 مساءً

اتهمت مصر، السبت، إسرائيل بإثارة العراقيل أمام إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية في بيان، أن عملية نقل المساعدات إلى القطاع تواجه مشكلات لوجستية رئيسية فرضها الجانب الإسرائيلي. وأضاف أن إسرائيل تشترط ضرورة تفتيش الحافلات بمعبر نتسانا الإسرائيلي المقابل لمعبر العوجة المصري، ثم تتوجه الحافلات بعد ذلك إلى منفذ رفح في رحلة تستغرق مسافة 100 كيلومتر قبل دخولها إلى القطاع عبر معبر رفح. وقال المتحدث: "لوحظ وجود تشدد كبير من الجانب الإسرائيلي في إجراءات التفتيش، بل ورفض دخول العديد من المساعدات لاعتبارات سياسية وادعاءات أمنية مختلفة، فضلاً عن البطء في إجراءات التفتيش، والتصعيد العسكري المتكرر على الجانب الفلسطيني من المعبر". ولفت إلى أنه من المهم أن يدرك الجميع من هو الطرف المتسبب في تأخر دخول المساعدات إلى قطاع غزة. وطالب إسرائيل بالتوقف عن تلك الإجراءات المعيقة، حتى يتسنى إدخال المساعدات بالسرعة المطلوبة لاستيفاء الاحتياجات الإنسانية الملحة لسكان القطاع.

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