أندية سعودية تستهدف التعاقد مع دوجلاس لويز لاعب أستون فيلا الإنجليزي

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محمد بن مسعود - الدمام - كشف الصحفي التركي "أكرم كونور"، عن استعداد عدة أندية سعودية لتقديم عرض ضخم للتعاقد مع البرازيلي دوجلاس لويز، لاعب أستون فيلا، خلال الموسم المقبل. وبحسب ما نشره الصحفي على حسابه الشخصي عبر منصة "إكس"؛ فإنه يمكن للأندية السعودية تقديم عروض تزيد على 60 مليون يورو للاعب البرازيلي في يناير المقبل.

وانضم دوجلاس لويز البالغ من العمر 25 عامًا، لنادي أستون فيلا الإنجليزي في يوليو 2019، كما يلعب للمنتخب البرازيلي منذ 2019.

وسبَق للاعب البرازيلي اللعبُ للعديد من الأندية أبرزها: فاسكو دي غاما، مانشستر سيتي، جيرونا (إعارة)، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 55 ملايين يورو.

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