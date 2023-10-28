وفاة والدة البروفيسور "الفهري"

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محمد بن مسعود - الدمام - توفيت والدة أستاذ علم النفس الإكلينيكي بجامعة شقراء، البروفيسور عبدالله بن صالح الفهري، يرحمها الله، بعد مرض لم يمهلها طويلاً.

و"الخليج 365" التي آلمها الخبر، تُعزي الدكتور "عبدالله" وشقيقيه "هندي" و"محمد"، وشقيقاته، وأحفاد الفقيدة.. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

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