تراند اليوم : أول إجراء من إسرائيل ردا على تصريحات أردوغان بعدما وصفها ب "المحتلة ومجرمة حرب"

صحيفة الخليج 365 : أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إن حكومة بلاده أمرت بعودة الممثلين الدبلوماسيين من تركيا، على خلفية تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان حول النزاع في قطاع غزة.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين على حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "على خلفية التصريحات التركية القاسية، أمرت بعودة الممثلين الدبلوماسيين من تركيا من أجل إعادة تقييم العلاقات الإسرائيلية التركية".

وكان الرئيس التركي قال إن "عمليات القصف الإسرائيلية التي تكثفت مساء (الجمعة) على غزة استهدفت مجددا نساء وأطفالا ومدنيين أبرياء وعمقت الأزمة الإنسانية الحالية، مضيفا أن تركيا تستعد لإعلان إسرائيل "مجرمة حرب"، ووصفها ب "المحتلة".