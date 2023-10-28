تراند اليوم : وزير الخارجية الإيراني يهدد إسرائيل مجددا : الأصابع على الزناد!

صحيفة الخليج 365 : هدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إسرائيل مجددا، مشيرا إلى أن الفصائل المسلحة المتحالفة مع طهران مستعدة للتحرك إذا استمرت الحرب الإسرائيلية في غزة.

الأصابع على الزناد

وقال في مقابلة مع "الإذاعة الوطنية العامة" الأميركية أجريت في نيويورك، أمس: "قبل أسبوعين زرت المنطقة والتقيت بعض زعماء الدول وزعماء الفصائل في لبنان، وأيضا الفصائل الفلسطينية.. ما علمته من المخططات التي لديهم هي أن أصابعهم على الزناد".

قتل النساء والأطفال

وتابع: "إذا استمر هذا الوضع، واستمر قتل النساء والأطفال والمدنيين في غزة والضفة الغربية، فسيكون كل شيء ممكنا".

صواريخ وقذائف

وأشار إلى أن "لديهم ما يكفي من الصواريخ والقذائف والطائرات المسيرة، ويمكنهم الحصول عليها بسهولة من أي مكان". مضيفا أن "لديهم كل ما يلزم لإنتاج أسلحتهم الخاصة، ولديهم تدريب خاص، ولهذا السبب قرروا بأنفسهم المضي قدما في هذه العملية".