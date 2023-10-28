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تعليق الدراسة في المدينة المنورة وجامعة أم القرى

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الدراسة في المدينة المنورة وجامعة أم القرى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت إدارة تعليم المدينة المنورة، عن تعليق الدراسة الحضورية غدا في المدارس، وأيضا جرى الإعلان عن ذلك في جامعة أم القرى والكليات التابعة له وتحويلها عن بعد، بسبب الأمطار.

وقالت إمارة المدينة، اليوم السبت، عبر منصة إكس: تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الأحد في جميع مدارس الإدارة العامة للتعليم بالمدينة المنورة ومكاتبها الداخلية والخارجية (بدر - خيبر - وادي الفرع)، وتحويلها عن بعد عبر .

وأعلنت جامعة أم القرى، تعليق الدراسة حضوريًا يوم غدٍ الأحد في جميع مقرات الجامعة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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