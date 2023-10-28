شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الدراسة في المدينة المنورة وجامعة أم القرى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت إدارة تعليم المدينة المنورة، عن تعليق الدراسة الحضورية غدا في المدارس، وأيضا جرى الإعلان عن ذلك في جامعة أم القرى والكليات التابعة له وتحويلها عن بعد، بسبب الأمطار.

وقالت إمارة المدينة، اليوم السبت، عبر منصة إكس: تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الأحد في جميع مدارس الإدارة العامة للتعليم بالمدينة المنورة ومكاتبها الداخلية والخارجية (بدر - خيبر - وادي الفرع)، وتحويلها عن بعد عبر منصة مدرستي.

وأعلنت جامعة أم القرى، تعليق الدراسة حضوريًا يوم غدٍ الأحد في جميع مقرات الجامعة.