شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى الصحة العالمي.. جلسة حوراية تجمع وزراء الصحة والاستثمار والصناعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشهد فعاليات ملتقى الصحة العالمي، جلسة حوارية تجمع وزير الصحة المهندس فهد الجلاجل، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف.

ويثري الوزراء النقاش في المؤتمر المصاحب للملتقى في جلسة حوارية تحت عنوان ”الاستثمار في الصحة بالمملكة، النجاحات والتطلعات“ ويناقشون أهم الفرص التطويرية في القطاع الصحي.

وينطلق الملتقى برعاية وزير الصحة فهد الجلاجل غدا الأحد، فعاليات ملتقى الصحة العالمي والمعرض المصاحب له، الذي سيقام في واجهة روشن للمعارض والمؤتمرات «واجهة الرياض» سابقاً، ويستمر لمدة 3 أيام من تاريخ 29-31 أكتوبر، بمشاركة أكثر من 300 شركة عارضة من الشركات العالمية والإقليمية والمحلية من 29 دولة.

30 جلسة حوارية

ويضم الملتقى 30 جلسة حوارية سيتحدث خلالها 100 متحدث من المتخصصين في المجالات الطبية والصحية.

كما سيناقش من خلال مؤتمر قادة الرعاية الصحية جوانب رئيسة لنظام الرعاية الصحية في المملكة في سياق برنامج تحول القطاع الصحي.

ويستعرض العديد من الابتكارات والمنتجات في 8 مجالات طبية وصحية منها: المستهلكات، الرعاية الصحية والخدمات العامة، التصوير والتشخيص، البنية التحتية، معدات وأجهزة المختبرات، المعدات والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى الأدوية والتغذية وأنظمة وحلول تكنولوجيا المعلومات.

استثمر في الصحة

ويهدف ملتقى الصحة العالمي الذي يقام تحت شعار ”استثمر في الصحة“ إلى تحفيز الأفراد للاستثمار في صحتهم بما يحقق لهم صحة أفضل وعمر أطول، وتعزيز الاستثمار في القطاع الصحي.

ويتضمن العديد من الابتكارات والتقنيات الطبية التي تساهم في تعزيز الصحة العامة للأفراد، كما يضم إطلاقات واتفاقيات استثمارية ضخمة في العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع الصحي.

ويضم الملتقى معرضاً فريداً من نوعه لكل ما يخص الاستثمار في صحة الأفراد والأعمال، يحتوي على أحدث ابتكارات وتقنيات الرعاية الصحية في مجالات نوعية متعددة في الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة وأحدث الأبحاث والمعرفة.

المجالات الطبية

ويعد فرصة لاكتشاف العديد من المجالات الطبية والصحية، من خلال منطقة الابتكار التي تتيح اكتشاف أحدث التطورات الرائدة والأفكار المبتكرة في مجال الرعاية الصحية مع الرائدين والمبدعين وخبراء الصناعة ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم.

الجدير بالذكر أن ملتقى الصحة العالمي في نسخته الحالية للعام 2023 ومنذ انطلاقه في العام 2018 يشهد تطوراً نوعياً وتوسعاً على المستوى العالمي، إذ يمثل الملتقى الصحي الأبرز في مجال الرعاية الصحية، ويستقطب العديد من الشركات العالمية والإقليمية والمحلية لاستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات في المجالات الطبية والصحية.