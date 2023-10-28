شكرا لقرائتكم خبر عن تقلبات الطقس تتسبب في تأخر الرحلات الجوية بمطار جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسببت التقلبات الجوية التي شهدتها محافظة جدة، اليوم السبت، في تأخر عدد من الرحلات القادمة والمغادرة من مطار الملك عبد العزيز الدولي.

وطالبت إدارة المطار المسافرين التواصل مع شركات الطيران للتأكد من مستجدات مواعيد الرحلات، وذلك نتيجة حالة الطقس والأمطار التي هطلت على محافظة جدة والتي تسببت بتأخر بعض الرحلات الجوية.

وأوضحت الإدارة أن التأخيرات جاءت بسبب الظروف الجوية التي شهدتها المنطقة، والتي أثرت على حركة الملاحة الجوية.

توقعات الأرصاد

كان المركز الوطني للإرصاد قد توقع، اليوم السبت، هطول أمطار رعدية غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وجريان للسيول، وانعدام في مدى الرؤية، على مناطق متفرقة من المملكة.

وأكد على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من الأحوال الجوية.