شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تحذيرات الأرصاد.. تعليق الدراسة في العلا غداً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت إدارة تعليم محافظة العلا، عن تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الأحد، في مدارس المحافظة والمراكز التابعة لها، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

وأشارت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة "مدرستي"، لجميع الطلبة والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس والمكاتب.

تعليق الدراسة

تشهد مناطق المملكة تقلبات جوية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتوقعات بهطول أمطار غزيرة، ما أدى إلى تعليق الدراسة.