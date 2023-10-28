شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة صن داونز والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم بجنوب إفريقيا على استاد لوفتوس الذي يستضيف مباراة الفريق أمام صن داونز.

ومن المقرر إقامة المباراة في تمام الساعة الثالثة عصر غد بتوقيت القاهرة وجنوب إفريقيا في ذهاب الدور نصف النهائي للدوري الإفريقي.

تفاصيل مران الأهلي الختامي بجنوب افريقيا

بدأ مران الأهلي بمحاضرة من مارسيل كولر المدير الفني، ثم خاض اللاعبون فقرة إحماء قبل تنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

وتم السماح من قِبل النادي الأهلي لوسائل الإعلام بحضور ربع الساعة الأولى من المران الختامي للفريق.

وأدى حراس مرمى الأهلي، محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

جدير بالذكر أن الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي وصن داونز، عُقد اليوم وحضره ممثلًا عن النادي كل من: الكابتن خالد بيبو مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبدالعزيز إداري الفريق، والعميد علاء صلاح الدين المنسق الأمني.

وأسفر الاجتماع الفني عن ارتداء الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ويرتدي الحارس الطاقم الأخضر، فيما يرتدي صن داونز القميص الأصفر والشورت الأزرق والجورب الأبيض فيما يرتدي الحارس الطاقم البرتقالي.