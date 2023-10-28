شكرا لقرائتكم خبر عن بثلاثية النصر يفوز على الفيحاء فى الدوري السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر فوزًا هامًا على نظيره الفريق الأول الكروي بنادي الفيحاء، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة دوري روشن السعودي لكرة القدم.

تاليسكا يفتتح أهداف مباراة النصر والفيحاء

وافتتح تاليسكا أهداف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الدقيقة 50 من زمن الشوط الثاني للمباراة، وسجل البرازيلي ثاني أهداف العالمي في الدقيقة 61.

وغادر البرازيلي أنديرسون تاليسكا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الدقيقة 66 من زمن المباراة، بعد أن تعرض لإصابة ولم يتمكن من إكمال المواجهة.

ونجح حسين الشويش في تقليص النتيجة، وسجل للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في الدقيقة 66 من زمن المباراة.

واستطاع أوتافيو أن يسجل الهدف الثالث لنادي النصر في الدقيقة 74 من الشوط الثاني.

وبهذا الفوز تواجد نادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن لكرة القدم، برصيد 25 نقطة خلال الهلال المتصدر برصيد 29 نقطة، بينما تواجد نادي الفيحاء المركز الثامن برصيد 14 في جدول ترتيب المباراة.